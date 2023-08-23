Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan yangın, bölgede büyük bir endişeye ve çırpınan alevlerin yol açtığı panik havasına neden oldu. Yangının ardından yoğun çaba sarf eden ekipler, 8 uçak, 26 helikopter ve 693 arazözle yangını kontrol altına almaya çalıştı. Şu an itibarıyla yangının ilerlemesi durdurulmuş durumda.

Yangın, vahşi alevlerin ciğerleri yakmasıyla beraber, 1500 hektarlık geniş bir alana zarar verdi. Bu alanın yarısının ormanlık, yarısının ise ekili araziler olduğu belirtildi. Yanan alan içerisinde 24 saatlik bir zaman diliminde 9 köy boşaltıldı, 9 ev kül olurken, 88 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Hastanelere kaldırılan 83 kişiden 8'inin tedavisi hala devam ederken, bölge halkı ve itfaiye ekipleri büyük bir çaba gösteriyor. Ancak, yangınla ilgili bir sosyal medya paylaşımı, tepkileri üzerine çekti. İlgili kullanıcı, yangın yüzünden gün batımını izleyemediğinden dert yanarak, durumu adeta küçümsemiş gibi göründü.

Paylaşılan bu mesaj hızla yayıldı ve birçok kişiden tepki aldı. Kullanıcıların çoğu, yangının neden olduğu felaket karşısında böylesine duyarsız bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtti. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadar büyük bir felaket yaşanırken, böylesine yüzeysel bir yaklaşım gerçekten anlamsız" gibi yorumlar yaptı.