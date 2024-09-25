Cumhuriyet savcısı, Ragıp Canan için ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 2020 yılında Ragıp Canan'ın eşi Nurtaç Canan'ı beş kurşunla yaralamasıyla başlamıştı. Nurtaç Canan, yaşamı tehlikede olduğunu düşünerek kendi kanıyla yere “Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum” yazmıştı. 2021 yılında yapılan yargılama sonucunda Ragıp Canan, ‘eşi kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 2023 yılında tahliye olmuştu. Tahliyesinin ardından, eşi Nurtaç Canan’a yönelik ölüm tehdidinde bulunduğu, ısrarlı takipte bulunduğu ve hakaret ettiği iddialarıyla yeni bir iddianame düzenlendi.

Duruşma Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Tutuklu sanık Ragıp Canan, SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Müşteki Nurtaç Canan ve taraf avukatları da duruşmaya iştirak etti.

Tanık olarak dinlenen Furkan Canan, “Babam cezaevinden çıktıktan sonra anneme tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdi. Babam topluma zararlı bir kişidir. Anneme zarar gelmesini istemiyorum” dedi. Ragıp Canan ise savunmasında, “Eşim ve ailesi mallarımı kaçırdı. Amacım mallarımı geri almaktır. Eşime yönelik tehdit ve zarar verme kastım yoktu. Elektronik kelepçeyi asla kırmadım” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Ragıp Canan’ın ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından sanık avukatı, savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme hakimi, sanık ve avukatına savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Ragıp Canan’ın Nurtaç Canan ile boşanma aşamasında olduğu, daha önceki silahlı yaralama eylemi nedeniyle ceza aldığı belirtiliyor. 2023 yılında denetimli serbestliğe ayrılan Ragıp Canan’ın, Nurtaç Canan ile temas kurmaya çalışması üzerine elektronik kelepçe takılmasına karar verildiği, ancak bu kelepçeyi kırarak eşiyle iletişime geçtiği kaydedildi. İddianamede, Ragıp Canan’ın hakaret, tehdit ve ısrarlı takip suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.