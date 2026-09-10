Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında doktor, sağlık çalışanları ve medya mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerden birinin ise muhabir Selahattin Günday olduğu belirtildi.
Kozinoğlu’nun 15 yıl önceki ölümünün yeniden mercek altına alındığı soruşturmada ekiplerin çalışmaları sürerken gerçekleştirilen operasyonla birlikte dosyadaki incelemelerin kapsamı genişledi. Şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Haberler.com