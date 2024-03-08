Osmangazi Belediyesi bünyesinde engelli bakım merkezi, alzheimer bakım merkezi ve huzur evi olarak hizmet veren Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)’de çalışanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve Türkiye’nin en büyük sosyal belediyecilik projesi olan BAREM’de engelli bireyler, Alzheimer hastaları ve huzur evi sakini vatandaşların yaşamlarına değer katılıyor. Bu merkezde aile ortamında hizmet gören bakıma muhtaç engelli bireyler, Alzheimer hastaları ve huzur evi sakinlerinin ihtiyaçlarının büyük kısmını kadınlar çalışanlar tarafından görülüyor. Büyük kısmını kadın çalışanlar oluşan BAREM, kısa sürede Bursa’nın parlayan yıldızı olmayı başardı. Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon imkanı sağlayan BAREM’de çalışan kadınlar bu merkeze büyük değer katıyor.

BAREM’de çalışanların büyük kısmını kadınların oluşturduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, “Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye sosyalleşme imkanı sağlayacak dev merkez, kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Merkezimizin büyük kısmını kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımız çok başarılı işlere imza atıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyoruz. Tüm kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun” dedi.