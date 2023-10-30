Olay, Burdur Menderes mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde yaşayan ve emekli oldukları öğrenilen 76 yaşındaki Bayram Sertcan ve 67 yaşındaki Zehra Sertcan çiftine bakıcılık yapan E.A.K. sabah saatlerinde yaşlı çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.

E.A.K adlı bakıcının ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdiği sırada yaşlı çifti yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiği bildirilirken Zehra Sertcan'ın ise yaralı olduğu ve yüzünde kesikler olduğu bildirildi.

67 yaşındaki Zehra Sertcan olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı çiftin evine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri yaşlı adamın dövülerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.