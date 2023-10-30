Balıkesir'de ailelerinin izniyle resmi nikahları kıyılan O.K. (17) ve D.K. (17) çiftinin düğünü, 3 gün 3 gece sürecek olan planlarına rağmen, 3. gün polis merkezinde sona erdi. Takı merasiminin hemen ardından, kız tarafının bir yakınının ölüm haberini bahane ederek, memleketleri Konya'ya geri dönmek istemesi, kız tarafı ve damadın ailesi arasında büyük bir karmaşık yaşanmasına neden oldu. Bu sürecin ardından damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı. Erkek tarafı kendilerini dolandırıldığı iddiasında bulunurken, gelinin ailesi, kızlarının evde zorla tutulduğunu ve şiddet gördüğünü iddia ederek şikayette bulundu.

Konya'da ikamet eden O.K. ve D.K., ailelerinin rızasıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahlarını kıydı. Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında, 3 gün 3 gece sürecek düğünleri için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası ödedi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta buluştu; iddiaya göre, düğünün ikinci günü kız tarafı, takı merasiminin sonunda yakınlarının öldüğünü söyleyerek Konya'ya dönmek istedi. Bu ani talepten şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları geride bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesine izin verdi. Ancak bu karar, büyük bir kargaşaya yol açtı. Taraflar arasında arbede yaşandı ve damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı.

Düğünü terk eden gelin D.K., ailesine dönerek, daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek istediklerini ve dolandırdıklarını söyledi. D.K., polise giderek eşi ve ailesi hakkında ifade verdi ve ailesinin şiddet uyguladığını iddia etti. O.K., "Kız evine döndükten sonra beni aradı ve ailesinin kendisine hep bunu yaptırdığını, bu durumdan kurtulmak, ailesinden şikayetçi olmak istediğini söyledi ve yanımıza geldi. Birlikte polise gittik. Kız polise verdiği ifadede bizi suçladı. Beraber motora binmiştik, ayağı yandı. Bizim adetlerimizde kına gecesi gelini havaya atmak vardır. Onu havaya atarken kafasını tahtaya çarptı, gözü şişti. Saçlarında boncuk silikon vardı, onları yolmuş ve bunların hepsini ben yapmışım gibi gösterdi. Kendisini darbettiğimizi iddia etti. Polise, ailemin onu silahla tehdit ettiğini ve darbettiğini söyledi. Çok mağdur olduk. Gururumla oynadılar. Yüzümüze güldüler ama canımıza kıydılar. Hayattan soğudum. Evlenmeyi düşünmüyorum. Beni hayattan soğuttular, içimdeki yaşam sevincini sömürdüler" dedi.

Damadın babası Doğan K. (37), düğün masrafları, takı giderleri ve başlık parası nedeniyle 1 milyon lira zarara uğratıldığını belirtti. Kız tarafının kendilerini dolandırma niyetiyle yanlarına geldiğini söyleyerek, başlık parası, ziynet eşyaları ve düğün masraflarıyla büyük bir kayba uğradığını dile getirdi.