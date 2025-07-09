Ankette AK Parti yüzde 35,2 oranıyla birinci parti çıkarken, ikinci sırada ise yüzde 32 oy oranıyla CHP yer aldı.

Temmuz ayında yapılan GENAR Türkiye raporu açıklandı. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından partilerin aldığı oy oranlarını paylaştı.

AK Parti, yüzde 35,2 puanlık oranla birinci parti seçildi. İkinci sırada ise yüzde 32 oy oranıyla CHP yer aldı. Üçüncü sırada Dem Parti %9,8, dördüncü sırada MHP %9,0, beşinci sırada İyi Parti %3,9, altıncı sırada Zafer Partisi %3,2, yedinci sırada Yeniden Refah %3,1, sekizinci sırada TİP %1,3, onuncu sırada Anahtar Partisi %1,3 ve Diğer %1,2.

Kaynak: HABER MERKEZİ