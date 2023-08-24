Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin küresel gönüllülük projelerinden olan “Bir Dil Bir Kültür” projesi kapsamında 8 ayrı ülkeden gelen 8 eğitmenin verdiği yabancı dil eğitimini tamamlayan 50 genç sertifikalarını aldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, AIESEC Denizli Şubesi iş birliğinde AIESEC Denizli Şubesi'nin sunduğu küresel gönüllük projelerinden biri olan “Bir Dil Bir Kültür” projesi kapsamında 50 genç İngilizce eğitimlerini tamamladı. Proje için 8 ayrı ülkeden gelen 8 eğitmenin 4 ayrı seviyede İngilizce eğitimi verdiği programı başarı ile tamamlayan 50 kursiyer sertifikalarını aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan gönüllü gençler için Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, eğitmenler ve kursa katılan gençler katıldı. Birden, eğitim programının gençler için bir fırsat olduğunu söyleyerek kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Birden, “Farklı ülkelerden gelen eğitmenlerimiz ile yabancı dil öğrenmenin yanı sıra farklı kültürleri de tanıma imkanımız oluyor. Bu program kapsamında ilimize gelen yabancı eğitmenlerimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için verimli bir eğitim süreci olmuştur” dedi.

"Proje dünya barışına katkı sağlayacak"

Bir Dil Bir Kültür projesinin eğitim dışında kültürel zenginlikleri de içerisinde barındırdığını ifade eden Değirmenci ise, “Yıllardır devam ettirdiğimiz Bir Dil Bir Kültür, 8 farklı ülkeden gelen yabancı misafirlerimiz ile birlikte karşılıklı etkileşimi ve kültürlerarası oluşumu sağlayan güzel bir proje. Bu proje sadece dil öğrenmek için değil, birbirimizi daha iyi tanımak, gelenek ve göreneklerimizi öğrenmek ve kültürel etkileşim ile birlikte dünya barışına da katkı sağlayacak çok güzel bir proje” dedi. Projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini işaret eden Değirmenci, “Yabancı dilini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız Gençlik Meclisi ile irtibat kurabilirler. Bu çerçevede gençlerimizin gelişimi için her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a, eğitmenlerimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bir Dil Bir Kültür

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Aiesec Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen Speaking Clup eğitimlerinde konuşma kulüpleri oluşturan eğitmenler, kursiyerlere konuşma pratiği ile yabancı dili özgüvenli, doğru ve akıcı bir şekilde konuşmaya yardımcı olacak 4 ayrı düzeyde 1 ay eğitim verdi.