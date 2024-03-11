Hacıhızır Mahallesinde çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Ödül Marketi" projesine destek veren vatandaşlara plaketleri teslim edildi.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Hacıhızır Mahalle Muhtarlığı ortaklığıyla, düzenli atık toplayıp Çocuk Ödül Marketi projesine de destek veren vatandaşlara İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz ile Mahalle Muhtarı Lütfü Bodur tarafından plaketleri takdim edildi.

Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesinde düzenlenen programda konuşan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, "Birçok vatandaşımız temizlik konusunda atalarımızdan olduğu kültürü devam ediyor. Bu bize mutluluk veriyor. Vatandaşlarımız atıklarını mutlaka dışarı çıkıp en yakın çöp konteynerlerine atmamalılar. Çevremizi el birliği temizlik tutmalıyız. Bu konuda görevli personellerimize vatandaşlarımızda yardımcı olmalı" dedi.

Hacıhızır Mahallesi Muhtarı Lütfü Bodur ise "12 mahalle sakinimiz İzmit Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Çocuk Ödül Marketi projesi kapsamında mahallemizde atıkları toplamamıza yardımcı oldu. Kendilerine ve İzmit Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.