SUBÜ, Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Akyazı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Akyazılılara yönelik olarak ‘Bu Sokakta Sağlık Var’ mottosu ile ‘Sağlık Sokağı Etkinliği’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Akyazı’da halka yönelik ‘Sağlık Sokağı’ adlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci toplulukları tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda çeşitli hastalıklara karşı bilinç oluşturmak ve toplum sağlığına katkı sağlamak adına ‘Bu Sokakta Sağlık Var’ mottosuyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu öğrencileri; kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümü ile diyabet farkındalığı eğitimi verdi. Genç Sağlıkçılar Topluluğu’nun akademisyen ve öğrencileri ise Heimlich manevrası ve 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirmesi ile kanser taraması yaptı. Genç Yeşilay Topluluğu, farkındalık oluşturmak amacıyla parmak boyama ve alkol gözlüğü etkinlikleri gerçekleştirdi. Ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) ilişkin bilgilendirmede bulundu. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu akademisyen ve öğrencileri ise; duyu, motor gelişim ve kas kuvveti değerlendirmesi ile denge testi uygulaması gerçekleştirdi. Etkinliğe Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı ve SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz da katıldı.