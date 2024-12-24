RTÜK Medya ve Çocuk Dergisi'nin tüm sayıları dijital formatta ve engelsiz erişim versiyonlarıyla TCDD ile paylaşılırken, dergi Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eğlence Portalı'nda da yer aldı. Ayrıca, derginin basılı nüshaları YHT yolcuları olan çocuklara dağıtıldı.

YHT Eğlence Portalı’na içeriklere ulaşmak için yolcular, öncelikle mobil cihazlarının Wi-Fi özelliğini aktif hale getirerek YHT ağına ücretsiz bağlanıyor. Daha sonra, "www.yhteglence.tcddtasimacilik.gov.tr" adresine giriyor. Bu bağlantının ana sayfasındaki YHT Eğlence Sistemi bölümünden film ve albümlere erişilebiliyor.