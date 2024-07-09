Son dönemde hobi tavuk yetiştiriciliği yaygınlaşırken, 'rahibe fizan' cinsi tavuklar, gövdesini kaplayan siyah ve kafasındaki beyaz tüylerle dikkat çekiyor.

TANESİ 1500 TL

Normal köy tavukların 200 -250 TL arasında alıcı bulmasına rağmen Rahibe Fizan türü tavuklarının tanesi 1500 TL, çifti ise 2500 TL'den alıcı buluyor. İnegöl’de hobi amaçlı Rahibe Fizan türü yetiştiren Fikri Dede, Bursa'da pazar pazarına getirdiği süs tavuklarıyla ilgi odağı haline geldi.

Bursa’da son dönemde popüler olan süs tavuğu yetiştiriciliği, birçok cins tavuk ve horozun üretilip yaygınlaşmasını sağladı. Kimi süs tavukları, büyüklükleri, yumurta renkleri gibi konularla popüler hale gelirken, 'rahibe fizan' cinsi ise siyah gövdesi ve beyaz uzun saçları sayesindeki görünümüyle görenlerin ilgisini çekiyor. Tavuk güzellik yarışmalarının en gözde cinsi haline gelen rahibe fizan, bakımı en zor yapılan tavuk ve horoz türleri arasında. Fiyatı ortalama 1500 lira olan rahibe fizan cinsi, üremelerinin zor ve az olması sebebiyle ticari olarak çok az kişi tarafından besleniyor. Hollanda ve İtalya'daki yetişen tavukların erkeğine Papaz, dişisine ise Rahibe deniliyor.

İnegöl’de Yeniceköy mahallesinde yaşanan Fikri Dere’de Rahibe Fizan yetiştiriciliği yapıyor. Esas mesleği dokumacılık olan Dere, hobi amaçlı olarak süs tavukları yetiştiriyor. Elinde farklı cinsler de 20'ye yakın tavuk olduğunu söyleyen Fikri Dere, Bursa’da pazar yerine getirdiği Rahibe Fizan cinsi tavuklarını satışa çıkardı.



YUMURTASI BİLE 70 TL

Pazaryerine getirdiği 10 Rahine Fizan’dan 8 tanesini satan sabahın erken saatlerinde satan Fikri Dere'nin süs tavuklarının teki 1500 TL olan tavukların çiftini 2500 TL’den alıcı buldu. Yumurtaları ise 70 liradan satıldı.

ÇOK FAZLA İLGİ VAR

Pazaryerinde herkesin tavuklarını görünce şaşırdığını söyleyen Fikri Dere, "Rahibe Fizanlarım pazarın gözdeleri oldular. Kısa sürede getirdiğim 10 tavuğun 8'sini sattım. Sadece tavuklarım değil, yumurtaları da çok kıymetli. Tanesi 70 TL'den kapış kapış sayılıyor. Benim için tavuk yetiştiriciliği bir hobi haline dönüştü. İnegöl'de dokumacılık işiyle uğraşıyorum. Yeterince alanım olsa daha fazla tavuk yetiştirmek isterdim. Ama alanım müsait değil" dedi.