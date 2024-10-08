Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği, Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı hibe programına başvurulması sonucunda destek almaya hak kazandı. “Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur” adlı projeye bölgedeki zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik eğitim, gezi ve zeytin kasası temini planlandı.

Projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı, Eceabat Belediyesi ve Eceabat Ziraat Odası destek sağladı. Projenin ilk ayağı “Temel Zeytin Üretimi” hakkında eğitim Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca zeytin yetiştiriciliği, zeytin hastalıkları, zeytinyağı, evde zeytin yapımı ile ilgili dernek üyeleri ve bölge halkına eğitim verildi. Eğitimde uzmanlar zeytincilik hakkında eğitime katılan zeytin üreticilerinin akıllarında kalan birçok soruya cevap verdi.