Marmara Denizi'nde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemiyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün saat 17.45'te başlayacak olan İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 18.00'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 20.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ve 20.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.

Aynı şekilde, BUDO'nun bugün saat 10.30 ile 16.15 arasındaki 8 seferi de benzer sebep dolayısıyla gerçekleştirilememişti.