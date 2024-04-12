Buğday ambarı Tekirdağ’da bu sezon 115 teknik personelden oluşan 25 ekip sahada olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde buğdayda süne ve kımıl zararlısına karşı etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal yaptığı açılış konuşmasında, "İlimiz tarım alanlarının yarısından fazlasında hububat ekimi yapılmakta, bu alanların yaklaşık 1 milyon 900 bin da üzerinde buğday yetiştirilmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte 700 bin ile 1 milyon ton arasında üretimle ülkemizin ekmeklik buğday üretimi sıralamasında ilk 5’te yer almaktayız. Beslenme alışkanlığımızda ekmek temel besin kaynağımız ve sofralarımızın baş tacıdır. Bu nedenle en stratejik ürünlerden biri olan buğdayda verim ve kaliteyi belirleyen önemli unsurlardan birisi de zararlılardır. Kaliteli ürün elde edebilmek için süne mücadelesi büyük önem taşımaktadır. İlimizde bugüne kadar süne zararına bağlı buğday kalitesinde bir sıkıntı yaşamadık, bir şikâyet almadık, bunu sizlerin sahadaki titiz çalışmalarınız sayesinde sağladık. Bu sezon 115 teknik personelden oluşan 25 ekip ile sahada olacağız. Tüm teknik personelimize kolaylıklar diliyorum, her köyde her noktaya ulaşıp tespitlerinizi titizlikle yapacağınızdan hiç kuşkum yok. Tüm üreticilerimize de hayırlı ve bereketli bir sezon dilerim’’ dedi.