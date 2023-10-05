Meteoroloji Bursa için 5 Ekim 2023 Perşembe günü hava tahmin raporunu yayınladı. Termometreler hafta sonuna kadar aynı seviyelerde seyrederken cumartesi günü için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa genelinde hafta boyunca sıcaklık aynı seviyelerde seyrederken yağış için gün verilerek uyarı yapıldı.

YAĞIŞ İÇİN GÜN VERİLDİ

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporunda Bursa genelinde termometreler hafta boyunca 24-25 seviyelerinde seyrederken gün verilerek sağanak uyarısı geldi.

Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 24 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Haftanın son iş gününde (Yarın) sabah saatlerinde 13 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve en yüksek sıcaklık ise 24 derece olarak bekleniyor.

Cumartesi günü sabah saatlerinde 13 derece olarak ölçülürken gün içerisinde yer yer yüzünü gösteren sağanak yağış ve bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 23 dereceyi gösterecek.

Pazar günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler ise 23 derece seviyelerinde ölçülüyor.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl’de bugün en yüksek sıcaklık 26 derece en düşük sıcaklık 7 derece olması bekleniyor.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ