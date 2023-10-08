Meteoroloji’den Bursa için hafta sonu boyunca etkili olacak sıcaklıkla ilgili açıklama gelirken sağanak yağış geçişi için de gün verilerek uyarı yapıldı. İşte detaylar…

HAFTA SONU SICAKLIK AYNI SEVİYELERDE

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporunda Bursa genelinde termometreler hafta sonu boyunca 25 derece seviyelerinde seyrederken hafta başı için sağanak yağış uyarısı geldi.

Bugü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde puslu, az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 26 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Pazartesi günü sabah saatlerinde 14 derece olarak ölçülürken gün içerisinde etkili olması beklenen sağanakla yağış geçişleriyle birlikte termometreler 20 derecelere kadar gerileyecek.

Salı günü sabah saatlerinde 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 21 dereceyi gösterecek.

Çarşamba sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler ise 23 derece seviyelerinde ölçülüyor.

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İnegöl’de bugün en yüksek sıcaklık 26 derece en düşük sıcaklık 13 derece olması bekleniyor.