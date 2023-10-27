ANADOLU’DAN FİLİZLENEN ÇINAR "100 YAŞINDA" ANADOLU’DAN FİLİZLENEN ÇINAR "100 YAŞINDA"

(Bugün) Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da havanın çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 16° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklığın 30° olacağı bekleniyor. 

Hafta sonunun ilk günü 28 Ekim Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 15° olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü en düşük sıcaklığın 13° olacağı beklenirken hava çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık ise 26° olarak ölçüldü.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK

İnegöl'de bugün hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 15° olurken en yüksek sıcaklık 29° olacağı tahmin ediliyor.

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