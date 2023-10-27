(Bugün) Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da havanın çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 16° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklığın 30° olacağı bekleniyor.

Hafta sonunun ilk günü 28 Ekim Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 15° olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü en düşük sıcaklığın 13° olacağı beklenirken hava çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık ise 26° olarak ölçüldü.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK

İnegöl'de bugün hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 15° olurken en yüksek sıcaklık 29° olacağı tahmin ediliyor.