Bursa’da bugün parçalı bulutlu bir hava hakim. Gün içinde sıcaklık 28°C’ye kadar yükselecek. Hafif rüzgarlar serinlik sağlarken, akşam saatlerine doğru sıcaklık 20°C civarına düşecek. Yağış beklenmiyor, bu nedenle dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün olacak.

İnegöl'de Hava Durumu:

İnegöl’de bugün hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C’ye kadar ulaşırken, akşam saatlerinde 18°C’ye kadar düşecek. Rüzgar zaman zaman orta şiddette esebilir, ancak herhangi bir yağış beklenmiyor. İnegöl halkı için sıcak ve keyifli bir gün kapıda.