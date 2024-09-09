Bugün Bursa'da sıcaklıklar 26°C ile 33°C arasında değişiyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor ve rüzgar hafif esiyor. Yağış olasılığı düşük olmakla birlikte, öğleden sonra yerel olarak bulutlanmalar gözlenebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar hafif düşüş göstererek 20°C seviyelerine iniyor. Rüzgar kuzey yönünden orta kuvvette esmeye devam edecek.

İnegöl Hava Durumu

İnegöl'de hava sıcaklıkları 29°C ila 32°C arasında olacak. Gün boyu az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esiyor ve yağış beklenmiyor. Akşam saatlerine doğru hava serinleyerek 19°C'ye düşecek. Rüzgar hızının gün içinde zaman zaman artması bekleniyor.