Bursa ve İnegöl'de önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, hafta boyunca aralıklı sağanak yağışların her iki bölgede de etkili olması bekleniyor.

Bursa’da bugün hava parçalı bulutlu, akşam saatlerinde ise yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 18-25°C arasında değişiklik gösterecek. Hafta sonuna doğru yağışların artarak devam etmesi beklenirken, rüzgarın güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İnegöl’de ise bugün hava çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış görülecek. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın daha etkili olması beklenirken, sıcaklıklar 16-23°C arasında seyredecek. Yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi ve rüzgarın yer yer sert esmesi bekleniyor.

Vatandaşların yağışlara karşı tedbirli olması, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması önemle vurgulanıyor.