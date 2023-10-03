Meteoroloji İnegöl için yeni hafta hava tahmin raporunu açıklamıştı.

İnegöl'de Salı (bugün) günü en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 23 derece. Gün içinde sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba gününden sonra şiddetli yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve hafif güneşli olacak.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gündüz sıcaklıkları ortalama 24 derece olacağı bekleniyor.

Geceleri, özellikle sabahları hava daha da soğuk olacak. Gece sıcaklığı her 3 günde de 8 dereceye kadar düşecek.

Hafta sonu ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.