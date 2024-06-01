Bulgaristan’da son 3 yılda yaşanan hükümet krizleri sonrasında 9 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçimler öncesinde Bulgaristan’daki Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Eşref Eşref Bursa’ya gelerek Orhangazi’de Balgöç üyeleri ile buluştu. HÖH Milletvekili Eşref Eşref, 9 Hazirandaki Bulgaristan seçimlerinde hedeflerinin ikinci parti olmak olduğunu belirterek, bunun için de Türkiye’de oy kullanacak olan çifte vatandaşların desteğine çok fazla ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Bulgaristan’daki Türk Partisi Halk ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Eşref Eşref, Yalova’daki programlarının ardından Orhangazi’ye geçti. 9 Haziranda yapılacak olan Bulgaristan Erken Genel seçimleri için Orhangazi’de yaşayan çifte vatandaşlarla bir araya gelen ve destek isteyen Eşref Eşref, 9 Hazirandaki seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Son 3 yılda 6’ıncı kez sandığa gidiyor

Bulgaristan’da geride kalan 3 yılda yapılan genel seçimlerde hükümet kurmak için çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 9 Haziran Pazar günü 6’ıncı kez sandığa gidilecek. Seçimlere 1 hafta kala Türkiye’ye gelen HÖH Milletvekili Eşref Eşref, Balgöç Orhangazi Şubesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Balgöç Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim ve yöneticiler tarafından karşılanan Milletvekili Eşref Eşref, 9 Hazirandaki seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Hedefimiz ikinci parti olmak

HÖH Milletvekili Eşref Eşref bugüne kadar Bulgaristan’da ve Türkiye’de yaşayan soydaşların tüm kazanımlarının siyaseten elde edilen başarılar sayesinde gerçekleştiğini belirterek, 3 yılda altıncı kez genel seçim için sandığa gidilecek. HÖH olarak bizim öncelikli hedefimiz bu seçimlerden ikinci parti çıkabilmek. Bunu başaracak gücümüz de var dedi. Orhangazi’ye ayrı bir teşekkür sunan Eşref Eşref, Çorlu’dan sonra seçimler için en fazla dilekçenin toplandığı şehir Orhangazi oldu. Bu anlamda Orhangazi’de yaşayan tüm soydaşlarımıza teşekkür ediyorum diye konuştu. Kazanımların devam etmesi ve artması için bu seçimlerden HÖH’e güçlü bir destek çıkması gerektiğini savunan Eşref Eşref, bizim hedefimiz Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız ile Türkiye’deki soydaşlarımızın kazanımlarını artırmak. Bunun için mücadele veriyoruz dedi.