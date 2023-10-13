İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde gerçekleşen 'Kafes' operasyonları sonucunda 'Bulutlar Çetesi' suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 25 şüpheli bu operasyonlarla yakalanmıştır. Bakan Yerlikaya, organize suçlarla mücadele kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyonların gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kafes' kod adlı operasyon, kamuoyunda 'Bulutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelikti. Bu suç örgütünün liderliğini Özgür Bulut üstlenmekteydi. Operasyon, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve bu operasyonlar sırasında 25 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, çeşitli suçlarla suçlanmaktadır. Suç örgütü, eğlence mekanlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama iddiası altında faaliyet göstererek haksız kazanç elde ettiği, örgüt üyelerinin eğlence mekanlarının kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama olaylarına karıştığı, alacak verecek konularında arabuluculuk yaparak suç örgütüne maddi menfaat sağladığı ve bu faaliyetlerinin kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik ederek şunları söyledi: "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz."