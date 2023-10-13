İddiaya göre Uzunköprü ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda bir kişi annesini bıçakla öldürdü.

Olay, Edirne'ye bağlı Uzunköprü ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlarının olduğu düşünülen B.Ş., gece geç saatlerde cinnet getirerek annesi Bahriye Ş.’yi bıçaklayarak öldürdü. Evin en küçük oğlu olduğu öğrenilen B.Ş.’nin annesi Bahriye Ş.’yi öldürdükten sonra 15 saat boyunca evde bekletildiği belirtildi.

B.Ş, annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ve suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi B.Ş., polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli B.Ş.’nin verdiği adrese giden polisler, anne B.Ş.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Ş., Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.