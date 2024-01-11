Kocaeli’de arkadaşlarıyla tatile gitmek için sosyal medya hesabından bungalov ev kiralayan kadın parasını dolandırıcılara kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre P.A., arkadaşları ile tatil yapmak için sosyal medya hesabından bungalov kiraladığı iddia edilen siteye girdi. Şahıslarla internet üzerinden iletişim kuran P.A., bungalov ev için bin 500 TL ödeme yaptı. P.A, bir süre sonra sosyal medya hesabındaki kullanıcının dolandırıcı olduğunu anladı. Parasını alabilmek için şüphelilerle iletişim kuran kadın, alamayınca karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı araştırmada H.K., H.Y. ve M.K.’nin olaya karıştığını tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla H.Y. ile M.K. yakalandı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Y. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Karşı taraftan paramı istediğimde bana hakaret içerikli şeyler söyledi"

Olayla ilgili dava Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşma salonunda mağdur kadın P.A. hazır bulunurken tutuklu sanık H.Y. ise SEGBİS ile davaya katıldı. Mağdur P.A., "Arkadaşlarımızla birkaç günlüğüne tatil yapmak için bungalov ev kiralamak istedik. Sosyal medya üzerinden beğendiğim bungalov ev için şahıslarla görüşme yaptım. Bin 500 TL fiyata anlaşma sağladık. Bana verilen IBAN hesabına bin 500 TL yatırdım. Sosyal medya hesaplarına baktığımda gönderilerinin altında dolandırıcı olduklarına dair yazılar gördüm. Bunun üzerine dolandırıldığımı anlayarak şahıslarla iletişim kurdum. Karşı taraftan paramı istediğimde bana hakaret içerikli şeyler söyledi. Paramı alamadım, şikayetçiyim" diye konuştu.

"Dolandırıcılık olayını H.K ile M.K gerçekleştirmişlerdir"

Suçlamayı kabul etmeyen H.Y., "Ben bungalov ilanı vermedim. Diğer sanık H.K ile dosyada ismi geçen M.K akrabam olur. Dolandırıcılık olayını H.K. ile M.K. gerçekleştirmişlerdir, ancak bunu sonradan öğrendim. M.K., kartından da para çekilmesi gerektiğini söyledi. Bana kartını vererek para çekmemi istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüdeki para çekme olayı buna ilişkindir. Dolandırıcılık olayı sebebiyle para çektiğimi bilseydim bunu yapmazdım. Suçu ben işlemedim, olaydan haberim yoktu. İlk defa cezaevine giriyorum, sabıkam bile yok" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, H.K hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.