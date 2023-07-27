Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazanın otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan Çanakkale’ye geziye gelen 16 AZL 892 plakalı tur otobüsü, dönüş yolunda kaza yaptı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otobüs şoförü Adem Koçak direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada otobüs şoförü Koçak hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından şoför Adem Koçak’ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.