Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda, bugün oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili, "Bu akşam hakem müdahalesi olmadan adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Fenerbahçe galip gelip hedefleri yolunda derbi yaşatsın inşallah" dedi.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Olimpiyat kotası alan sporcuları açıklayan Kızılhan, sporcuları tebrik ederken, branşlarda alınan başarılar ve şampiyonlukları katılımcılara aktardı. Kızılhan, "Bu şampiyonluklar sadece sonuçlarıyla değil, yıllardır süre gelen spor kulübü kimliğimizi de en güçlü şekilde yansıtıyor. Fenerbahçe’miz ’Dünyanın en büyük spor kulübü’ tanımının her bir kelimesinin altını rekorlar ve şampiyonluklarla tamamlıyor. Bu kimliği güçlü kılan sizlerin desteği ve ilgisi, camiamızın sahiplenmesi ve bir o kadar da büyük bir mali gücü taşıdığımız bu süreçte yanımızda olan sponsorluklarımızın desteğidir" diye konuştu.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’a teşekkür eden Kızılhan, bugün oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili de futbol takımına başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Uğur beye ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte de bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Fenerbahçe galip gelip hedefleri yolunda derbi yaşatsın inşallah. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçe’miz zirve yarışını sürdürürken, spor kulübü kimliği ile de bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor."