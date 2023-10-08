Beşiktaş’ta İstanbulspor karşısında takımın başında çıkan Burak Yılmaz, takımın başında çıktığı ilk maçta 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0’lık skorla yendi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın ayrılmasının ardından İstanbulspor müsabakasında siyah-beyazlı takımın başında maça çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında 3 puan aldı.

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Sezon başında Şenol Güneş’in yardımcısı olarak Beşiktaş teknik ekibine katılan Burak Yılmaz, alınan karar doğrultusunda yapılacak olağanüstü seçimli kongreye kadar takımın başında yer alacak.