Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Güneş, şunları söyledi:

“Her şeyden önce bugün sahada verdikleri mücadeleden ve oynadıkları oyundan dolayı oyuncularımı kutlamam gerek. Hepsinin emeğine sağlık. Hafta içi takımın birlikteliği bu galibiyetin sinyallerini vermişti. Buraya inanarak geldik. Bizim için çok kritik bir maçtı. Amedspor iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Amed deplasmanı her takım için çok zordur. Bu zorlu deplasmanda şükürler olsun sahadan galip ayrılan taraf biz olduk. Maça oyun olarak çok iyi başladık. Öne geçince daha özgüvenli oynadık. Tıpkı çalıştığımız gibi kazandığımız toplarla hızlı hücuma çok iyi çıktık ve ilk yarı birçok pozisyona girdik. Aslında set oyununu da iyi oynadık ancak saha içinde biraz daha rahat olup daha fazla üretken olabilirdik. İkinci yarı da iyi oyunumuz devam etti ve ikinci golü bulduk ve oyun o süreçten sonra bizim için daha rahat geçti. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı, ekibimi, kulüp personelimizi ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bizim için lig kesinlikle bitmedi ve tüm zorluğuyla devam ediyor. Ayaklarımız yere sağlam basması lazım. Çünkü kazanmamız gereken çok önemli maçlar daha var. Amedspor camiasına da play-off sürecinde başarılar dilerim.”