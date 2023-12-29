Burger King Brezilya'daki şubesinde sarhoş ya da akşamdan kalma müşteriler için indirimli hamburger kampanyasını duyurdu. Özel bir yüz tanıma sistemi ile müşterinin yüz ifadesi ölçülüp sarhoşluk durumu net olarak tespit edilecek.

Yapılacak bu tespitin ardından Hangover Whopper ya da Akşamdan Kalma Whopper adı verilen kampanya ile indirimli kupon tanımlaması otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Asıl Amaç Neydi?

Burger King'in mobil uygulamasından oluşturduğu bu özel bölüm yüzünü taratan kişilerin alkollü olup olmadığının tespit edilmesini sağlayacak. Burger King'in yapmış olduğu bu kampanyanın aslında veri toplama amacıyla fark ettirmeden yapılan bir uygulama olduğu da söyleniyor.

Son Gün 2 Ocak!

Öte yandan Burger King'in yıl sonuna özel kutlama amacıyla kısa süreli bir kampanya başlattığı ve tamamen reklam amaçlı bir durum olduğu da ifade ediliyor. Alkollü müşterilerin faydalanabileceği bu indirimli menü uygulaması 2 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.