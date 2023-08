İnegölspor eski yöneticisi Burhan Serbest İnegölspor’a maddi destek vereceğini açıkladı.

İnegölspor’un bir önceki yönetimde taraftar sorumlusu olarak görev yapan Burhan Serbestİnegölspor’a maddi destek yapacağını açıkladı.İnegölspor’un sezon açılış maçı öncesi destek çığ gibi büyümeye devam ediyor.İnegölspor eski yöneticilerden Burhan Serbest’te kulübe maddi destek vereceğini açıkladı.



İNEGÖLSPOR’A HER ZAMAN DESTEK OLUNMASI GEREKİYOR

İnegölspor’a her zaman destek verilmesi gerektiğini ifade eden Burhan Serbest “İnegölspor’a destek sadece yönetici iken değil her zaman destek verilmesi gerekiyor. İnegölspor’umuzun sportif anlamda başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. Osman Sevim başkanım ve yönetimini tebrik ediyorum kulübe kalıcı gelirler üretmek için gece gündüz çalışıyor. Bizde başkanımıza ve yönetimimize destek olmak için elimizden geldiğince yardımcı olacağız.” Dedi.



İNEGÖLSPOR’A HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

İnegölspor’a herkesin destek olması gerektiğini belirten İnegölspor Başkanı Osman Sevim “Yıllardır özlemini duyduğumuz sportif başarıyı el birliği ile sağlayacağız. Şehir olarak bir bütünleşeceğiz. Biz yönetim olarak gece gündüz çalışıyoruz, ortada bir başarı olacaksa bu başarıda herkesin payı olacak ve bu başarı bu şehrin başarısı olacak. Ben eski yöneticimiz Burhan Serbest’te çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı” dedi.