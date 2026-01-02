Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2479 ada, 10 nolu parselde 4.553,33 m² tapu alanlı, 33 / 5145 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği OFİS olan, A Blok, 3. Kat, 45 nolu bağımsız bölümde yer alan 47 m² ofis 3 milyon 250 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 205 ada, 7 nolu parselde, 3. +Çatı Katı 16 nolu bağımsız bölümde yer alan 66,30 m² daire 3 milyon 200 bin TL, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 205 ada, 7 nolu parselde, 2. Kat 11 nolu bağımsız bölümde yer alan 43,39 m² daire 2 milyon TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mah., 2186 Ada, 6 Parsel nolu 175,65 m² yüzölçümlü “5 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası” vasfındaki taşınmazda yer alan 80,00 m² daire 1 milyon 600 bin TL, 88,20 m²’lik daire ise 2 milyon 400 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

Mudanya İcra Dairesi tarafından Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1467 ada, 6 nolu parselin, 731,23 m² yüzölçümlü olarak arsa ana taşınmaz nitelikli, 1. Bodrum Kat 2 nolu bağımsız bölümdeki 113 m² daire 3 milyon 300 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

Mudanya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Bursa İli, Mudanya İlçesi Çekrice Mahallesi, Kocabük mevkiindeki 4.600 m² tarla 8 milyon 510 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

İlanların detaylarını www.ilan.gov.tr internet adresine girerek öğrenebilirsiniz.

Kaynak: İlan.gov.tr