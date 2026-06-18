Ataşehir Emekevler'de gerçekleştirilen yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 8 hak sahibi aile daha yeni evlerini kurayla belirledi. Ataşehir Belediye Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte hak sahipleri, yeni evlerinin kat ve daire numaralarını kendi çektikleri kurayla belirledi.

Kura çekiliş törenine; hak sahipleri ve ailelerinin yanı sıra, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz ile Emlak ve İstimlak Müdürü Olcay Akdoğan da katıldı.

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, tüm hak sahiplerine yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha önce gerçekleştirilen 11 çekiliş sonucunda toplam 401 konutun hak sahiplerine tahsis edildiğini belirten Güneş, 12'nci çekilişle birlikte 8 sıfır dairenin daha noter huzurunda sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Kura çekiminin ardından her bir gecekondu sahibine, kurada belirlenen bağımsız bölümler için 'Konut Tahsis Belgesi' verildi.