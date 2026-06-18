Körfez Belediyesi tarafından her hafta farklı bir güzergahta gerçekleştirilen yürüyüş etkinliklerinin bu haftaki rotası, bölgenin tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan Kutluca Taşköprü ile Çoban Geçidi Kanyonu olarak belirlendi.

Körfez'in doğal güzelliklerini yerinde görmek ve gençlerin doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla organize edilen etkinliğe, Orhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş yapan gençler, hem spor yapma hem de temiz havanın tadını çıkarma imkanı buldu. Günlük hayatın ve derslerin yoğun temposundan uzaklaşarak arkadaşlarıyla doğada keyifli vakit geçiren öğrenciler, güzergah boyunca yemyeşil bitki örtüsüne ve etkileyici kanyon manzaralarına hayran kaldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca gençlere doğa sevgisi, çevre bilinci ve sağlıklı yaşamın önemi konularında farkındalık kazandırıldığı belirtildi.