Çalışmaların uzun yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu ortadan kaldıracağını ifade eden Başkan Bingöl, 'Asfalt sorununu çözüyoruz. 10 yılda yapılmayanı yapıyor, 45 kilometre toprak yolu sathi kaplama çalışmalarımızla 3 ayda tamamlıyoruz. Ulaşımı konforlu hale getiriyor, yollarımızın ömrünü uzatıyoruz. Çünkü Tuzla'ya değer' dedi.

'5-6 yılda yapılabilecek bir işi 3 ayda yapmış oluyoruz'

Öztürk Caddesi, Sakarya Sokak'ta incelemelerde bulunan Bingöl, gerçekleştirilen çalışmanın kapsamına dikkat çekerek, 'Tuzla Belediyesi'nin veya herhangi bir belediyenin 5-6 yılda yapabileceği bir işi 3 ayda yapmış oluyoruz. Böylelikle yolu açılmış ancak toprak olarak kalmış bütün yolları asfaltla, sathi kaplamayla buluşturuyoruz' diye konuştu.

'Vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan kurtarıyoruz'

İlçede yaklaşık 45 kilometrelik toprak yol bulunduğunu belirten Bingöl, yapılan çalışmalarla bu sorunun tamamen ortadan kaldırılacağını vurgulayarak, 'Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan ve her yıl asfalt kırığı talep etmek zorunda kalmaktan kurtarıyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir belediyecilik örneği ortaya koyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Tadilat sırasında da avantaja dönüşüyor

Kullanılan malzemenin özelliklerine de değinen Başkan Bingöl, 'Bu da özel bir mıcır, öyle rastgele mıcır değil' dedi. Sathi kaplama yönteminin altyapı ve inşaat çalışmaları sonrasında da avantaj sağladığını belirten Bingöl, 'Diyelim ki burada bir tadilat yapılacak ya da bir parselde inşaat gerçekleştirilecek. Attığımız sathi kaplama bozulmuyor. Kesip yeniden tamamlayabiliyoruz. Üstelik yama gibi de görünmüyor' şeklinde konuştu.