23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dahilinde Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde iki gün boyunca satranç turnuvası düzenlendi.

Ödül törenine Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Ayten Tuna katıldı. Ödül töreninde satrançseverlere konuşma yapan Başkan Ali Kemal Deveciler, "Satrancın kişisel gelişimdeki öneminin farkındayız, genç beyinlerimiz için her zaman olduğu gibi satrancı desteklemeye devam edeceğiz. Bugün müsabakalarını galibiyet ile taçlandıramayan çocuklarımız üzülmesin. Bu atmosferi yaşayıp, deneyim kazanmak da çok güzel. Bu oyunun kaybedeni yok. Tüm çocuklarımızın devletimize faydalı hizmetler vereceğini temenni ediyorum. Katılım sağlayan tüm satrançseverlere ve ailelere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

8 Yaş, 10 yaş, ve 14 yaş olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 75 sporcu katıldı. Satranç turnuvasında dereceye girenlere kupa, madalya ve Nutuk kitabı Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna tarafından takdim edildi. 2 gün süren turnuva da 8 Yaş kategoride 1. Mustafa Burak Erkan, 2. Efe Eruzunlar, 3. Poyraz Koç olurken 10 Yaş kategorisinde 1. Yusuf Eren Mumcu, 2. Umut Tezemir, 3. Burak Tuna Özkaya oldu. Turnuvanın son kategorisi olan 14 Yaş kategorisinde ise çekişmeli geçen satranç müsabakalarında 1. Kasım Çağan Bozkurt, 2. Mert Uzun, 3. Ömer Yaşar sıralaması ile tamamlandı.

Düzenlenen 2 günlük turnuva’nın son bölümünde emeği geçenleri unutmayan Başkan Deveciler, TSF Balikesir İl Temsilcisi Hasan Hüroğlu, TSF İlçe Temsilcisi Turnuva Koordinatörü Muhittin Köken, İl Hakemi Ercan Atak ve Yardımcı Hakem Alim Erenler’e teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.