Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in önderliğinde, Kenan Sucuoğlu Huzurevi’nde kalan vatandaşlar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ramazan’ın bereketini yaşamak ve yaş almış vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi adına gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevinde kalan yaşlılara yemek ikram edildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaşlılarımızın yanında olmak ve onların hayatlarına dokunmak bizim için büyük bir onurdur. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve bu güzel atmosferi yaşlılarımızla paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. Onların duaları ve tebessümleri bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi.