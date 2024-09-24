Burhaniye Belediyesi kendi bünyesinde kadın korosu kurmak için çalışmalara başladı. Burhaniye Belediyesi kültür sanat alanındaki faaliyetlerine devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi, kadın korosu için kayıtlar başladı. 15 Ekim tarihine kadar sürecek kayıtlar için, 25 yaş ve üstü kadınlar Belediye Hizmet Binasında yer alan Halk Masası’ndan başvurularını yapabilecekler. 80’ler 90’lar Pop ve Türk Sanat Müziği ile ilgili çalışmalar yapacak koro merakla bekleniyor. Tiyatro kursu ve koro başvurularının alındığını belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Gerek Gençlik Merkezi’ndeki kurslarımızla gerek BBKT ve yeni kurulan Kadın Koromuz ile yıl boyu, Burhaniye’miz de sanat adına işler yapmaya devam ediyoruz” dedi.