Burhaniye ilçesinde, kırsal Çoruk Mahallesinde, Kur’an Kursunu tamamlayan 10 çocuk için hatim cemiyeti düzenlendi. Mahalle Camiindeki törende çocuklar öğrendiklerini anne ve babaları ve konuklarla paylaşırken, Kur’an, ilahi ve şiirler okudular.

Çoruk Camiini dolduran anne ve babalar, imam Rüstem Porsuk’un hazırladığı programı izledi. Veliler ve hocalarının karşısında öğrendiklerini tekrarlayan öğrenciler takdir toplarken, programın sonunda hediyeler dağıtıldı. Velilere teşekkür eden imam Rüstem Porsuk, “ Çocuklarını kursumuza gönderen anne ve babalardan Allah razı olsun. Hatim Cemiyetinin hazırlanmasında bizlere destek olan köylülerimize teşekkür ediyorum. Allah, hayatlarını Kur’ana göre yaşayanlardan eylesin. Törenimize katılan herkesten Allah razı olsun” dedi. Dua yapan vaiz Vedat Sekmen de, “Rüstem hocamıza teşekkür ediyorum. Kısa sürede güzel şeyler öğretmiş. Kursu bitiren öğrencileri kutluyorum. Anne ve babalara da teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından çocuklara okul çantası ve Kur’an kerim hediye edilirken, cami çıkışında da konuklara keşkek pilav ve ayran ikramı yapıldı