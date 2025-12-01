Burhaniye de yolları göle çeviren ve bazı binaların bodrumlarına su girmesine neden olan sağanak yağış, kanalizasyon şebekesine de zarar verdi. Burhaniye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ören Mahallesi’nde bulunan ana taşıyıcı kanalizasyon kollektör hattında, boruların ekonomik ömrünü tamamlaması ve yoğun yağışlar nedeniyle oluşan basınç sonucu çökme meydana gelmiştir. 600 mm çapındaki beton büz hattında oluşan bu çöküntü, Ören bölgesinin atık sularını toplayan ana hattı etkilemektedir. Bu nedenle Ören Mahallesi Siteler Bulvarı’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Ören Mahallesi Siteler Bulvarı ile Öğretmenler Mahallesi arasındaki bağlantı yolu, onarım bitene kadar geçici süreyle trafiğe kapatılmıştır" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA