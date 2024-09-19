Burhaniye de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında Burhaniye Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere yönelik geleneksel “Açılış Dersi” etkinliği düzenlendi. “Mesleki Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi” konulu açılış dersi, Paris EISTI Politeknik Üniversitesinde görev yapan Emeritus Profesör Kenan Mortan tarafından verildi.

Burhaniye Meslek Yüksekokulundaki, açılış dersi kapsamında “Türkiye’de mesleki eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada mesleki eğitim uygulamaları ve mesleki eğitim ile iktisadi kalkınma arasındaki ilişki” işlendi. Etkinlik hakkında görüşlerini ifade eden Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, “Açılış dersi yükseköğretim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı olarak tatbik edilen bir gelenektir. Biz de Yüksekokul olarak bu geleneği devam ettirme anlamında açılış dersimizde değerli hocamız Prof. Dr. Kenan Mortan’ı ağırladık. Kendisinin bilgi ve tecrübelerinden faydalandık. Kurumum adına kendisine davetimize icabet ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Açılış dersi hediye takdimi ile son buldu.