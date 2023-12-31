Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BMYO) öğrencileri yeni yıla bir gün kala Kenan Sucuoğlu Huzur Evi’nde kalan yaşlıları unutmayarak onlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Müzisyenler Halil Nergiz, İbrahim Tarar ve Zeki Gültabak’ın destek verdiği ziyarette, çalgılar eşliğinde, öğrenciler ile yaşlılar gönlünce eğlenerek yeni yıla merhaba dedi.

Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan yaşlıları sevindirdi. Huzurevine giden öğrenciler, müzisyenlerin sazları ve türküleri eşliğinde eğlenen yaşlıların ellerini öptü ve sohbet etti. Ziyarete katılan BMYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan öğrencilere teşekkür etti. Müdür Bezirgan, "Öğrencilerimiz yeni yılda burada kalan yaşlılarımız için bir eğlence tertip etti. Böylesine anlamlı bir ziyaret için bizlerde onlara destek olduk. Yaşlılarımıza genç öğrencilerimizin gösterdiği duyarlılık çok memnuniyet verici. Büyüklerimiz geçmişin bizlere emaneti. Yaşlılarımızın yalnızlığını bir nebze olsun giderebildiysek ne mutlu bizlere. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ziyaretlerimiz devam edecek " dedi.