Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde “Yaza Merhaba Satranç Turnuvası” Burhaniye Belediyesi Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Turnuvaya 8 Yaş, 10 yaş, 14 yaş ve açık olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen turnuvalara körfez genelinden 75 sporcu katıldı.

Satranç turnuvasında dereceye girenlere kupalarını ve madalyalarını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, TSF İl Hakemi ve Başhakem Hasan Hüroğlu, İl Hakemi Acar Aktosun ve Alim Yelmer, TSF İlçe Temsilcisi Muhittin Köken ve Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven verdi.

2 gün süren turnuva da Açık kategoride Ayhan Yiğit Eren, 14 Yaş ve altı kategoride İpek Umut Baver,10 yaş ve altı kategori de Yılmaz Eymen, 8 yaş ve altı kategorisinde ise Erkan Mustafa Burak şampiyonluğu kazandı.

Madalya töreninde konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Satranç sporunun çocuklarımızın kişisel gelişimdeki öneminin farkındayız, genç beyinlerimiz, çocuklarımız ve bu spora gönül veren herkes için her zaman olduğu gibi Burhaniye Belediyesi olarak satranç sporunu desteklemeye devam edeceğiz. Bugün burada düzenlenen müsabakaları galibiyet ile taçlandıramayan çocuklarımız sakın üzülmesin çünkü bu atmosfere kendini kaptırarak, deneyim kazanmak da elbette ki çok güzel. Bu oyunun kaybedeni yok. Katılım sağlayan tüm satrançseverlere ve ailelere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.