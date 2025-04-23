8 Eylül Stadında da, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten anlatan konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni yaptı. Ardından, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödülleri, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafında takdim edildi. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı yarışmalar, halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve müzik performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. Programın sonunda, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, programda görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA