Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyaklılar, bir firmanın hazırladığı glütensiz çorbaya kaşık sallarken, mutluluk yaşadı. 8 Eylül Parkında bir araya gelen çalyaklılar, Dernek Başkanı Betül Özdemir Kaya’nın öncülüğünde hazırlanan özel çorbalarını içerlerken, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Burhaniye’de Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya’nın öncülüğünde 8 Eylül Parkında bir araya gelen çölyaklılar unutulmaz bir gün yaşadı. Kendileri için hazırlanan glütensiz çorbaya kaşık sallayan vatandaşlar, başkan Betül Özdemir Kaya ve çorbayı üreten firma yetkililerine teşekkür etti. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Betül Özdemir Kaya, “ Biz Çölyak’lıların diğer kişilerden tek farkı ömür boyu glutensiz beslenmek zorunda olmaları. Çöyaklılarin yıllar öncesi ürün seçeneği neredeyse yoktu. Sadece bir kaç glütensiz ürün vardı. Gün geçtikçe seçeneklerimiz artmakta, glutensiz ürünlerin artması bizleri mutlu ediyor. Ema Gourmet firmasının biz Çölyaklılar için hazırladığı glutensiz hazır çorbalıkları, 16 yıl sonra tadım yapma mutluğu şahsım ve katılım sağlayan çölyakliları mutlu etti. Çorba tadımını Burhaniye 8 Eylül Cafesinde gerçekleştirdik. Çorbalıkların tadı harikaydı. Glutensiz ve vegan çorbalıklar için dernek üyelerimiz ve tüm çölyaklılar adına Eme Gourmet işletmecisine çok teşekkür ederiz. Katılım sağlayan, tadım gerçekleştiren arkadaşlar çorbalıkların tadını beğendiler. Derneğimizi kurduğumuzdan buyana yeni tatları ve talep olan lezzetleri, özelikle ekmek, simit, un, atıştırmalıklar gibi daha bir çok ürünün körfezimizdeki esnaflarımızda satışlarının başlaması biz Çölyakliların hayatlarını kolaylaştırdı. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.