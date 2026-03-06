Burhaniye ilçesinde, Madra Sar Arama ve Kurtarma Derneği'nin öncülüğünde hazırlanan Deprem Fotoğrafları Sergisi Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde açıldı. Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide depremde hasar gören binalara ait yüzlerce fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışını Kaymakam Cumali Atilla yaptı. Madra Sar Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Başar Köse, Kaymakam Cumali Atilla'ya derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Deprem bilincinin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydeden dernek başkanı Başar Köse, 'Bunun için kurslar düzenliyoruz. 16 arkadaşımız eğitici kurslarına katıldı. Sergideki fotoğrafları özenle seçtik. Eğitimlerimiz devam ediyor. Sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz' dedi. Başar Köse'yi tebrik eden Kaymakam Cumali Atilla, 'Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bizde size destek oluruz. Eğitimler için salonumuzu kullanabilirsiniz. Okullarımızda da eğitimler verin. Tatbikatlar yapın. Çünkü biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Onun için deprem bilinci çok önemli. İnşatları yaparken çok özen göstermeliyiz. Size başarılar diliyorum' dedi.