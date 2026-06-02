Burhaniye'de Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencileri ''Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik'' etkinlik temasıyla mesleklerini tanıttılar, Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencileri, tansiyon ölçtü ve şeker taraması yaptı. 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' teması kapsamındaki etkinlikte 'Ben Her Yerde Varım' projesi hayata geçirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda, Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü ve obezite tarama ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte toplam 102 ölçüm yapılırken, çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Etkinliği, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mehmet Bilgiç ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelirken, çalışmalara katılan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.