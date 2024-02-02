Burhaniye ilçesinde, Ege Körfez Minibüs Kooperatifi, pek çok köye ulaşım sağlarken, Havran yolculuğunu da kolaylaştırdı. Kooperatif başkanı Hasan Ersöz, her yarım saatte Havran’a minibüs gittiğini söyledi.

Burhaniye Ege Körfez Minibüs Kooperatifi, cezaevinin yanı sıra Kızıklı, Börezli, Karadere, Çamtepe ve Bahadınlı köylerine de yolcu taşıyor. Havran’a da yolcu taşıyan kooperatif minibüsleri, vatandaşların işlerini kolaylaştırdı. Havran’a günde 8 sefer yapıldığını anlatan kooperatif başkanı Hasan Ersöz, “Burhaniye’den çıkan minibüslerimiz Kızıklı, Büyükdere, Küçükdere yolunu takip ederek Havran’a ulaşıyor. Havran’a her yarım saatte bir karşılıklı araçlarımız gidiyor. Hattımızda olan köylülere ulaşım kolaylığı sağlıyoruz. 10 adet minibüsümüzle vatandaşımızın ulaşımını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Fiyatlarımızı da uygun tuttuk. Yolcu ücretleri mesafeye göre 13 lira ile 20 lira arasında değişmektedir” dedi.