Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında, ilgili kurum amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda yapılan toplantıda, ikinci dönemde alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıda, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ikinci dönemde alınacak tedbirler, çocukların ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması konuları görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihne, Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Sağlık Müdürü Ömer Yiğit Yalçın, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.